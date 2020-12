Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica seara, o noua avertizare cod portocaliu de vant pentru mai multe localitați din județul Caraș-Severin. Potrivit ANM, sunt vizate de codul portocaliu de vant localitațile Moldova Noua, Oravița, Pojejena, Racașdia, Gradinari, Sasca…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica seara o atentionare Cod portocaliu de vant puternic, valabila in urmatoarele ore in noua localitati din judetul Caras-Severin. Astfel, pana la ora 19:00, in judetul mentionat, in localitatile Oravita, Racasdia, Gradinari, Ticvaniu…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o avertizare cod portocaliu de vant pentru mai multe localitați din județul Caraș-Severin, anunța MEDIAFAX. Potrivit ANM, codul portocaliu se manifesta in localitațile Oravița, Racașdia, Gradinari, Ticvaniu Mare, Ciclova Romana,…

- CARAȘ-SEVERIN – In prima zi de decembrie, chiar de Ziua Naționala, noul coronavirus a facut alte opt victime, atat in spitalele suport COVID-19, cat și la domiciliul celor bolnavi! Este vorba de o femeie de 69 de ani din Berzasca, decedata la Spitalul Județean de Urgența Reșița; o femeie de 78 de ani…

- Meteorologii au emis, joi, cod galben de ceața, valabil intre orele 7 și 10 pentru cateva localitați din județul Caraș-Severin. Ceața care determina reducerea vizibilitații local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri le face probleme șoferilor in: Bocșa, Oravița, Berzovia, Maureni, Racașdia, Gradinari,…

- CARAS-SEVERIN – Orice membru USR sau PLUS a putut sa-și depuna candidatura, sa se prezinte in fața colegilor și sa primeasca increderea prin vot! Alianța USR PLUS este singura construcție politica care iși alege candidații printr-o competiție interna, sustin reprezentantii Aliantei. In urma votului…

- ADVERTORIAL. Planul 10+ al echipei PMP include infrastructura rutiera, cele mai importante drumuri fiind tronsoanele de legatura cu alte judete! Intrucat turismul si infrastructura rutiera sunt esentiale pentru dezvoltarea judetului, pentru a nu mai fi acuzati ca din cauza drumurilor proaste nu atragem…

- CARAS-SEVERIN – Directia de Sanatate Publica a județului Caras-Severin a transmis Inspectoratului Scolar analiza epidemiologica pe localitati, 22 fiind zone galbene si numai una zona rosie! Rezultatele analizei epidemiologice efectuate de DSP CS, publicate si pe site-ul Ministerului Sanatatii, nu sunt…