O nouă avertizare cod galben de caniculă pentru București și pentru 25 de judeţe Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de canicula și disconfort termic accentuat, valabila sambata si duminica pentru București și pentru 25 de judete. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sambata in sudul si in estul tarii valul de caldura va persista si va fi canicula, iar disconfortul termic se va menține accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Avertizarea cod galben vizeaza Capitala și județele Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, Tulcea, Constanta, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Ialomita și Braila si, partial,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

