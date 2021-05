Stiri pe aceeasi tema

- Extrema Alexandru Mitrița (26 de ani) este gata sa revina la New York City FC, fiind nemulțumit de situația sa de la Al Ahli. Antrenata de Laurențiu Reghecampf, Al Ahli trece printr-o perioada dificila in Arabia Saudita, fiind pe locul 8, cu 38 de puncte in 28 de meciuri. In plus, se pare ca arabi au…

- ”Nu e nimic mai corupt decat o ancheta care consta in cautarea disperata a unui delict”, a denuntat miercuri, intr-un comunicat, fostul locatar al Casei Albe, care apreciaza ca va ”depasi” orice incercare judiciara. Parchetul General al New Yorkului a anuntat miercuri o ancheta penala cu privire la…

- Placile electrice de surf sunt noua atracție de la Tarnița. Iubitorii de sporturi extreme le pot încerca acum, având posibilitatea sa prinzi chiar si 40 de km la ora. Tipurile de placi disponibile Placa electrica de…

- La scurt timp dupa declanșarea pandemiei, Herman James a plecat spre Central Park. Avea sa se reinventeze coafor al celui mai renumit parc din New York. Un an mai tarziu, afacerile merg bine pentru acest barbat de 33 de ani, cea mai recenta atracție pana in prezent pentru acest plaman verde al metropolei…

- Casa cantaretei americane Gloria Gaynor, cunoscuta pentru cantecul “I Will Survive”, care a devenit un imn al rezistentei in timpul pandemiei, a fost scoasa la vanzare in statul New Jersey pentru suma de 1,25 milioane de dolari. Vila de doua etaje, inconjurata de un teren de 4.000 de metri patrati,…

- Fostul presedinte al Statelor Unite Donald Trump intentioneaza sa se intoarca la New York in aceasta duminica pentru prima data de cand a parasit Casa Alba, au anuntat sambata presa locala, citata de EFE, potrivit AGERPRES. Potrivit Daily News, Trump va ramane pana marti in New York, orasul…

- Statuia unui caine, veche de 100 de ani, a atras atenția vizitatorilor in cimitirul Green-Wood din sudul cartierului Brooklyn, New York. Printre miile de statui importante, se numara și cea a lui Rex. Este o statuie din bronz , in forma de caine, ce sta intinsa pe o platforma. De mulți ani, oamenii…