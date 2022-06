Stiri pe aceeasi tema

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, o noua destinatie culturala in aer liber in Bucuresti - Gradina cu Filme, unde vor fi organizate evenimente, pana in octombrie, de joi pana duminica. Gradina se va deschide incepand de joi, potrivit news.ro.

- O retea de furnizori de componente auto ai BMW cauta peste 10 hectare de teren pentru a-si construi spatii de productie in zonele Arad si Oradea, cu scopul deservirii fabricii BMW din Debrecen (Ungaria), a carei constructie incepe la 1 iunie, potrivit surselor Profit.ro din piata imobiliara.Reteaua…

- Planurile din copilarie coincid in masura infima cu realitatea intalnita "in teren" la maturitate. Concluziile unui studiu realizat in Romania.95% dintre angajatii romani spun ca lucreaza in domenii diferite de cele la care visau atunci cand erau copii, potrivit unui sondaj al platformei de…

- Schimbarea sistemului fiscal de la cota unica la impozit progresiv a fost asumata de liderul PSD Marcel Ciolacu, insa a fost gandita de economistul Cristian Socol, susțin surse politice pentru ziare.com.Economistul Cristian Socol este unul dintre ganditorii de stanga din Romania, fiind un…

- Membrii Asociației Pro Infrastructura au analizat șantierul unui segment vital de infrastructura al Romaniei - autostrada A0 Nord, lotul 2.In vreme ce lucrarile la partea sudica a autostrazii circulare a Bucureștiului inainteaza in ritm bun, tronsonul proiectat in nord este inca impotmolit…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta ca compania americana NuScale Power si Societatea Nationala Nuclearelectrica din Romania au convenit sa colaboreze in vederea amplasarii unei centrale cu reactoare SMR. Astfel, spune ministrul, Romania va deveni o tara independenta energetic si prin amplasarea…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a informat public ca intr-un anunț pe Facebook ca Nu exista nicio intenție de mobilizare a rezerviștilor din București de catre Primaria Capitalei, așa cum se dezinformeaza pe unele rețele sociale sau pe diferite grupuri de mesagerie instant, precum WhatsApp.