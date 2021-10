Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt responsabil al Casei Albe a oferit asigurari ca data exacta la care noua dispozitie va intra in vigoare va deveni cunoscuta "foarte curand" pentru acesti calatori pe cale terestra, la fel ca si pentru calatoriile internationale cu avionul, supuse aceluiasi calendar si pentru care obligativitatea…

- Fosta titulara a portofoliului sanatatii in guvernul francez Agnes Buzyn a fost inculpata vineri pentru ''periclitarea vietii altor persoane'', in urma audierii sale de catre magistratii Curtii de justitie a Republicii (CJR), care ancheteaza gestionarea epidemiei de Covid-19, a indicat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a lansat un apel pentru ca expertii in sanatate sa se alature unui nou grup consultativ pe care il formeaza. Grupul va avea ca misiune investiga modul in care a inceput pa...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat miercuri ca datele actuale nu arata ca sunt necesare rapeluri ale vaccinurilor pentru Covid-19, adaugand ca persoanele vulnerabile la nivel mondial trebuie sa fie vaccinate complet inainte ca tarile sa desfasoare un rapel, transmite Reuters, citata de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este ingrijorata cu privire la raspandirea noului coronavirus in Afganistan, in contextul in care ofensiva si victoria talibana au incetinit procesul de vaccinare a populatiei afgane, conform unui purtator de cuvant al OMS, transmite Reuters.

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, vineri, ca va forma un nou grup de investigație pentru a cerceta originile coronavirusului. OMS spune ca scopul este de a elimina interferențele politice care au daunat cercetarilor anterioare, conform Reuters.

- Trei noi afectiuni raportate de un numar mic de persoane dupa vaccinarea impotriva COVID-19 cu doze de la Pfizer si Moderna sunt studiate pentru a evalua daca pot fi posibile efecte secundare, a anuntat Agentia Europeana a Medicamentului, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Eritemul multiform,…