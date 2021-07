O nouă anchetă la Galați! A sunat la 112 și a strigat: „Criminalilor, daţi-mi drumul” S-a deschis o ancheta la Galați, dupa ce un barbat a sunat la 112 și ar fi dat de ințeles ca cineva l-a privat de libertate. Polițiștii au intrat in alerga dupa ce individul a strigat in telefon “Criminalilor, dati-mi drumul”. Potrivit Politiei Judetene Galati, apelul la 112 a fost facut vineri seara, in jurul […] The post O noua ancheta la Galați! A sunat la 112 și a strigat: „Criminalilor, dati-mi drumul” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

