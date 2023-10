Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au pareri imparțite atunci cand vine vorba despre conflictul din Orientul Mijlociu. Cel mai recent sondaj avangarde, la comanda Digi24, arata ca procentul celor care cred ca Israelul are dreptul sa se apere atacand Fașia Gaza este egal cu al celor care condamna riposta israelienilor. Cei mai…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a difuzat luni pe contul sau oficial de Telegram un clip video cu "una din prizonierele din Gaza", in care apare o tanara care vorbeste ebraica, transmite AFP. In aceasta inregistrare video, a carei autenticitate a fost dificil de verificat imediat, se poate…

- Ministrul iranian de externe Hossein Amir-Abdollahian a declarat ca in cazul in care Israelul va porni invazia terestra in Fașia Gaza, atunci este foarte probabil ca Iranul sa se implice, iar asta ar conduce la un razboi regional."Daca masurile care vizeaza oprirea imediata a atacurilor israeliene…

- Liderul mișcarii rebele Ansar Allah (Houthis) din Yemen, Abdel Malek al-Husi, a amenințat cu un “raspuns militar” in cazul in care SUA vor interveni in conflictul palestiniano-israelian. “Suntem pregatiți sa luam parte la atacuri cu rachete, atacuri cu drone și alte forme de raspuns militar daca America…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP."De fiecare data cand oamenii nostri vor fi luati tinta fara avertisment, aceasta va avea ca…

- O noua imagine video a lui Evgheni Prigojin, șeful grupului paramilitar Wagner, a aparut pe rețelele de socializare. Fostul patron al grupului Wagner, ucis in ziua de 23 august intr-un accident de avion, apare prezent in Africa. Deși imaginile respective nu au fost autentificate, se pare ca ele au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Danemarcei ca autoritatile locale au decis mentinerea la 4 a nivelului de amenintare terorista, pe o scara de la 1 la 5. Se asemenea, se mențin și controalele la frontiere.