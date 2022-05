Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea va mai sta cateva zile in arest in Bulgaria. Curtea de Apel din Sofia a amanat, marți, decizia privind cererea de extradare a fostului ministru. Magistrații bulgari se vor pronunța pe 18 mai in cazul Elenei Udrea, aceasta fiind a doua amanare. Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare…

- Contestația Elenei Udrea la decizia instanței din Blagoevgrad care a hotarat, pe 19 aprilie, ca aceasta sa fie extradata in Romania , va fi judecata vineri, 29 aprilie. Elena Udrea a contestat marti, 26 aprilie, decizia instantei din Blagoevgrad, care stabilea extradarea in Romania, iar Curtea de Apel…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat marți, 19 aprilie, ca procedurile sunt foarte clare, iar Centrul international de cooperare politieneasca o va aduce in Romania pe Elena Udrea, dupa o decizie definitiva a instanțelor din Bulgaria. „Procedura este una cunoscuta, internationala. In momentul…

- Tribunalul din Blagoevgrad se va pronunța, astazi, asupra cererii de extradare a Elenei Udrea. Procesul incepe la ora 14.00. Decizia nu va fi definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel din Sofia.

- Curtea de Apel din Sofia a decis joi ca Elena Udrea sa ramana in arestul poliției bulgare, menținand decizia Tribunalului din Blagoevgrad. Astfel, Udrea va ramane in arest pana cand justiția bulgara va decide asupra cererii de extradare formulate de autoritațile romane. Elena Udrea a plecat din Romania…

- Fostul ministru Elena Udrea urmeaza sa fie audiata, miercuri, la Blagoevgrad de trei judecatori, in cadrul procesului de extradare. Decizia nu va fi definitiva și poate fi contestata la o instanța superioara. Elena Udrea va sta in arest preventiv cel puțin pana joi, cand va fi judecata contestația pe…

- Decizia de extradare a fost luata de Judecatoria din Blagoevgrad in baza mandatului european de arestare. Elena Udrea a decis sa faca apel la Curtea de Apel din Sofia. Data apelului a fost stabilita pentru 14 aprilie. Fostul ministru roman a depus la instanța din Blagoevgrad și o cerere de azil politic…

- Elena Udrea a fost adusa sambata in fața instanței de judecata din Bulgaria, pentru a i se analiza cererea de extradare. La momentul arestarii, fostul ministru ar fi avut o cadere nervoasa, susțin jurnaliștii Antena3. La cateva minute dupa ora 15, Elena Udrea a fost adusa, incatușata in escortata de…