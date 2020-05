Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul termen de finalizare a lucrarilor pentru Magistrala 5 era finalul lunii iunie, dar Metrorex mai are nevoie de 1.000 de angajati pentru a finaliza lucrarile. Bucureștenii vor putea calatori cu metroul pe M5...

- Oficialii Metrorex susțin ca linia de metrou din Drumul Taberei va fi pusa in funcțiune pana la finalul verii, de luna viitoare urmand sa inceapa probele dinamice cu rame de metrou. Termenul inaintat de ministrul Transporturilor pentru deschiderea noii magistrale era 30 iunie.Magistrala de…

- Magistrala de metrou din cartierul Drumul Taberei va fi inaugurata pana la sfarșitul verii, dau asigurari responsabilii de proiect din cadrul Metrorex care nu mai garanteaza, totuși, ca va fi respectat termenul asumat la inceputul anului și anume 30 iunie 2020. Pe șantier lucrarile au fost puțin…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a anunțat ca lucrarile la Magistrala M5-Drumul Taberei-Eroilor sunt in linie dreapta și incepand cu data de 30 iunie, calatorii vor putea folosi metroul pe aceasta ruta.

- Lucrarile la Magistrala de metrou M5 - Drumul Taberei - Eroilor au intrat in linie dreapta, iar termenul de 30 iunie ramane un termen asumat pentru punerea in circulatie cu calatori a acestei magistrale, afirma ministrul Transporturilor, Lucian Bode, informeaza Agerpres.

- Epidemia de COVID-19 impune in continuare masuri drastice din partea autoritaților. Pentru prima data in ultimele decenii metroul bucureștean mu va circula in noaptea de Inviere.Metroul nu va circula in noaptea de Inviere, in contextul in care Ordonanta Militara nr. 2 interzice accesul publicului…

- Metroul nu va circula in noaptea de Inviere, in contextul in care Ordonanta Militara nr. 2 interzice accesul publicului in lacasurile de cult, informeaza Metrorex, prin intermediul unui comunicat remis vineri Agerpres. "Informam publicul calator ca, in contextul actual si tinand cont de Ordonanta…