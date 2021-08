Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul inundatiilor din nordul Turciei a crescut la 58 de morti, iar numeroase persoane sunt inca date disparute, conform unui anunt facut sambata seara de ministrul de interne Suleyman Soylu, transmite duminica DPA. Ploile puternice din ultimele zile au provocat cele mai puternice inundatii din ultimii…

- Bilantul victimelor inundatiilor care au afectat mai multe localitati de-a lungul coastei turce de la Marea Neagra, in nordul tarii, a crescut la 27 de morti, a anuntat vineri Autoritatea pentru gestionarea catastrofelor naturale (AFAD), scrie Agerpres . Peste 1.700 de persoane au fost evacuate la Bartin,…

- Patru persoane si-au pierdut viata si una este data disparuta in urma unor viituri produse in orasul turcesc Kastamonu din regiunea Marii Negre, a informat joi autoritatea turca pentru gestionarea dezastrelor si a situatiilor de urgenta (AFAD), potrivit Reuters. Au existat, de asemenea, inundatii…

- Despre acest lucru a menționat guvernul țarii. Potrivit președintelui Recep Tayyip Erdogan, au fost mobilizate toate forțele posibile pentru lichidarea incendiilor. Joi, noi incendii au fost inregistrate in 16 localitați diferite, inclusiv in stațiunea Icmeler de linga Marmaris. In provincia Bodrum,…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sunt vizate de ploi torențiale localitațile Isaccea, Jijila, Luncavița și Vacareni.Se vor semnala ploi torențiale ce vor depași 50 l/mp, intr-o zona in care s-au acumulat peste 50 l/mp. Vor mai fi frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni,…