- Barbatul de 42 de ani care a venit din Veneția in 2 martie și a fost confirmat, miercuri, cu noul coronavirus, a spus ca a stat in izolat acasa inainte de internare. Medicii nu știu cat de riguros a respectat aceasta izolare, astfel ca specialiștii DSP vor face ancheta epidemiologica, potrivit Mediafax.Barbatul…

- Un caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost inregistrat in aceasta dimineața, al 31-lea caz la nivel național, anunta Grupul de Comunicare Strategica.Este vorba de un barbat, 42 ani, confirmat in Iasi, debut pe 4.03, internat pe 10.03, revenit din Venetia in 2.03, este la Spitalul de…

- Pacientul a sunat si a explicat ca se simte rau. Acesta a venit din Italia. Barbatul are aproxmativ 40 de ani. In fata blocului de unde a fost preluat, vecinii barbatului au iesit sa vada intreaga actiune. Specialistii recomanda pastrarea distantei. In aceste momente, un echipaj SMURD dotat cu izoleta…

- Inca un roman a fost depistat pozitiv cu coronavirus, astfel ca numarul de cazuri din Romania ajunge la opt. Femeia este din județul Olt și ar fi calatorit in autocar cu celalalt roman, de 71 de ani, internat la Spitalul din Iași.

- Inca un roman a fost depistat pozitiv cu coronavirus, astfel ca numarul de cazuri din Romania ajunge la opt. Barbatul este din județul Olt și ar fi calatorit in autocar cu celalalt roman, de 71 de ani, internat la Spitalul din Iași.

- Nici medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi nu stau degeaba! Acestia vor sa fie perfect pregatiti, in cazul in care s-ar confrunta cu un caz de coronavirus. Asa ca au facut o simulare, pentru ca toata lumea sa stie ce are de facut.

- Alerta maxima in Romania! S-a confirmat primul caz de infectare cu temutul virus. Vezi de unde este persoana infectata S-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania! Este vorba despre o persoana din Gorj, care a intrat in contact cu cetațeanul italian. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- O profesoara romanca sosita de curand din China a dat alarma de posibila imbolnavire cu coronavirus la Suceava. Femeia a plecat de pe 30 ianuarie din Kunming, China, si a ajuns pe 1 februarie la Suceava, iar in ziua urmatoare a inceput sa se simta rau si sa acuze simptome specifice imbolnavirii cu coronavirus.…