O nouă afacere prosperă după relexarea restricțiilor. „Cererile sunt numai pentru dus” „De teama infectarii cu virusul COVID-19, dar si pentru ca au putine variante de transport in conditiile in care cursele aeriene si cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima, din ce in ce mai multi oameni de afaceri straini sau studenti care invata in tara, blocati in Romania in ultimele doua luni, prefera sa se intoarca in tarile lor cu masini pe care le inchiriaza doar dus de la firmele de rent-a-car. Si unii dintre romanii din diaspora veniti in tara cu diverse mijloace de transport aleg aceasta varianta, organizandu-se in grupuri de 6-8 persoane si inchiriind masini mari sau microbuze”,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- pentru a se intoarce in strainatate De teama infectarii cu virusul COVID-19, dar și pentru ca au puține variante de transport in condițiile in care cursele aeriene și cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima, din ce in ce mai mulți oameni de afaceri straini sau studenți care invața in…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode , a vorbit, la Digi 24, luni seara, despre faptul ca ”gradual” se restrang restricțiile privind mobilitatea romanilor spre și dinspre Romania. El a anunțat ca, deși avioanele spre țarile din ”zona roșie” sunt ținute la sol, de saptamana aceasta practic se reia…

- Bilantul mondial al COVID-19 se apropie cu pasi grabiti de trei milioane de persoane infectate. In acelasi timp, numarul celor care au fost rapusi de noul virus depaseste 200 de mii. Cele mai afectate tari sunt Statele Unite, Spania, Italia, Franta si Germania.

- Pana duminica la pranz, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 401 noi cazuri. 3.054 de persoane au fost declarate vindecate și externate. De la intrarea…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 713 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 421 in Italia, 196 in Spania, 25 in Franța, 9 in Germania, 47 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 696 de cetațeni romani sunt in continuare confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 420 in Italia, 196 in Spania, 20 in Franța, 9 in Germania, 39 in Marea Britanie, 2 in Namibia,…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Romania a ajuns la 5.467, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate 265 de cazuri noi, anunta Grupul de Comunicare strategica in cel mai recent bilant.Pana acum, 257 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate in spitale din Dolj,…

- In perioada 17.03.2020, ora 19,15-18.03.2020, ora 7,15, la PTF Petea, pe sensul de intrare in țara s-au prezentat 231 persoane (195 romani, 3 moldoveni), dintre care 103 persoane au declarat ca au venit/tranzitat din zonele afectate de coronavirus: Germania (11), Elveția (3), Olanda (12), Belgia (6),…