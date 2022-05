Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din aproximativ 40 de țrai se reunesc, marți, in Germania, la invitația SUA, pentru a discuta masurile de ajutor pentru Ucraina. Secretarul de stat al Apararii din Statele Unite a declarat, dupa vizita la Kiev din ziua de Paște, ca Ucraina poate caștiga razboiul cu Rusia daca are mijloacele…

- Rusia a avertizat SUA, intr-o nota diplomatica, ca vor exista „consecințe imprevizibile” daca Washington-ul va continua sa inarmeze Ucraina, a relatat vineri The Washington Post, citat de Reuters. „Facem apel la Statele Unite și la aliații lor sa opreasca militarizarea iresponsabila a Ucrainei, care…

- Statele Unite nu trateaza „cu superficialitate” posibilitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca arme nucleare tactice in Ucraina, in condițiile in care Moscova continua sa se confrunte cu dificultați pe frontul de lupta, a avertizat directorul CIA, William Burns, potrivit CNN. „Avand in vedere potențiala…

- Tango, super-iahtul oligarhului rus Viktor Vekselberg, a fost confiscat de poliția spaniola și FBI in Mallorca, la cererea autoritaților americane. Oligarhul nascut in Ucraina a incalcat sancțiunile impuse inca din 2018 de Statele Unite și pe cele de luna trecuta. Nava de lux, a lui Viktor Vekselberg,…

- Ucraina a publicat, prin serviciile sale secrete, o lista care ar conține numele tuturor agenților FSB care activeaza in Europa, conform paginii Defence Intelligence al ministerului ucrainean al Apararii. ”Fiecare european trebuie sa cunoasca numele lor. Lista cu cei 620 de angajați ai FSB conține nume,…

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…

- Opt avioane de lupta americane de noua generație, F-15, au aterizat, luni, in Polonia, țara care are granița cu Ucraina. Ministrul Apararii din Polonia, citat de Reuters, a declarat ca avioanele se alatura celorlalte sosite saptamana trecuta in baza militara de la Lask. Statele Unite au trimis suplimentar…

- O invazie rusa in Ucraina ar putea fi declanșata in orice moment, inclusiv in aceasta saptamana, a declarat, luni seara, un oficial al Casei Albe. Karine Jean-Pierre, adjuncta secretarului de presa al Casei Albe, a declarat la un briefing de presa ca Statele Unite „știu foarte bine” ce se petrece in…