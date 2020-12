O nou zi, un nou record: Crește numărul pacienților Covid-19 aflați în stare gravă Odata cu noul bilanț al epidemiei de coronavirus din Romania, emis de GCS chiar de 1 decembrie, este atins un nou record al pacienților infectați cu coronavirus aflați in stare grava. Sunt 1.259 de pacienți in stare grava internați la terapie intensiva. In spitalele din toata țara, numarul total de pacienți Covid-19 internați crește la 13.438. In ultimele 24 de ore, din cele 14.588 de teste efectutate, 4.272 s-au pozitivat, ceea ce reprezinta o rata a testelor pozitive de aproximativ 29%. De la debutul pandemiei au fost inregistrate in Romania 479.634 de imbolnaviri, din care 360.934 de pacienți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se fac 9 luni de cand Romania a intregistrat primul caz de coronavirus, insa iata ca astazi Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un bilanț dezastruos! In afara faptului ca sunt peste 9000 de persoane noi infectate cu COVID-19, azi a fost stabilit și un nou record la secția ATI!

- In ultimele 24 de ore au fost 9460 de cazuri noi de COVID-19. Alți 129 de romani au murit din cauza infecției cu coronavirus, in timp ce la terapie intensiva sunt internați 1.172 de pacienți COVID.

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 276.802 cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 6.752 de noi imbolnaviri din 21.552 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 7.879 de decese, din care 86 in ultimele 24 de…

- Numarul persoanelor aflate in stare grava din cauza coronavirusului este in continuare foarte mare. Conform cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, la terapie intensiva sunt internați 1.048 de pacienți. „In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19…

- Numarul pacienților infectați cu Covid-19 aflați in stare grava se inmulțește de la o zi la alta. Daca miercuri la terapie intensiva erau internate 1.001 de persoane, astazi au fost raportate 1.014, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. „In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane…

- Ziarul Unirea RECORD de decese provocate de COVID-19 și de pacienți internați la ATI, de la inceputul pandemiei: 107 persoane au decedat și 861 de pacienți se afla in stare grava Record de decese provocate de Covid-19 și de pacienți internați la ATI, de la inceputul pandemiei: 107 persoane au decedat…

- Romania inregistreaza azi un nou record al cazurilor noi de coronavirus: 2.343 de cazuri au fost depistate in ultimele 24 de ore, din 26.011 teste. Este a treia zi consecutiva cu peste 2.000 de cazuri zilnice de COVID-19. In ultima zi au murit 53 de persoane. La terapie intensiva sunt internați in stare…

- Crește alarmant numarul cazurilor noi de COVID-19. In ultimele 24 de ore, in Romania au fost raportate peste 1.700 de infecții. Ultimul record negativ al infecțiilor cu coronavirus a fost pe 27 august, cand au fost raportate 1.504 cazuri noi.