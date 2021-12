Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de sambata și duminica (11 și 12 decembrie), la ora 18:00, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava va avea loc premiera lunii decembrie, celebra „O noapte furtunoasa" de Ion Luca Caragiale.Distribuția spectacolului este alcatuita din: Catalin ...

- Fosta directoare a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, poeta Carmen Veronica Steiciuc, a parasit astazi lumea pamanteana. Ea a fost inmormantata in cimitirul Pacea Nou din Suceava, in cavoul familiei, fiind condusa pe ultimul drum de familie, prieteni, cunoștințe dar și de oameni simpli și…

- Directorul de spectacole al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, Alina Mihaescu, susține ca noua producție „Micul Prinț” se bucura de succes și recomanda ca la aceasta sa vina persoane de la 9 ani in sus. Pana acum, au fost doua reprezentații ale piesei. Directoarea a declarat, la Radio…