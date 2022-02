Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Navala informeaza ca vineri, 25 februarie, nava de tip chemical tanker, MILLENIAL SPIRIT, care circula sub pavilionul Republicii Moldova, a fost lovita de un obuz în apele neutre din Marea Neagra. La bordul navei se aflau 10 persoane, toți cetațeni ai Rusiei, transmite replicamedia.md.…

- Nava Millenial Spirit sub pavilionul Republicii Moldova a fost lovita de un obuz in apele neutre din Marea Neagra.Informatia a fost furnizata de Agentia Navala din Republica Moldova citata de MOLDPRES si Agerpres.ro.Potrivit sursei citate, nava de tip Chemical Tanker, sub pavilionul Republicii Moldova,…

- Ministerul Apararii anunta oficial, vineri, ca o nava sub pavilion Republica Moldova, lovita in Marea Neagra. „Referitor la informatiile despre o nava lovita recent in Marea Neagra, din informatiile primite pana la aceasta ora, nava este sub pavilion Republica Moldova”, a transmis, vineri,…

- FOTO: Nava sub pavilion moldovean, lovita de un obuz in Marea Neagra. Marinarii au parasit-o echipați doar cu vestele de salvare Agenția Navala a Republicii Moldova a informat vineri ca nava MILLENNIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610, aflata sub pavilionul Republicii Moldova, a fost lovita de un obuz in timp…

- Ministerul Apararii anunta oficial, vineri, ca o nava sub pavilion Republica Moldova, lovita in Marea Neagra. "Referitor la informatiile despre o nava lovita recent in Marea Neagra, din informatiile primite pana la aceasta ora, nava este sub pavilion Republica Moldova", a transmis, vineri, Ministerul…

- Nava comerciala MILLENIAL SPIRIT, aflata sub pavilionul Republicii Moldova, a fost lovita vineri de un obuz in Marea Neagra. Informația a fost confirmata de Ministerul Apararii din Ucraina. Erau cetateni rusi pe nava ”Agenția Navala a Republicii Moldova informeaza ca, la data de 25.02.2022, nava MILLENIAL…

- Agenția Navala a Republicii Moldova informeaza ca o nava de tip Chemical Tanker, sub pavilionul Republicii Moldova, a fost lovita de un obuz fiind in apele neutre din Marea Neagra. Agenția menționeaza ca nu se cunoate sursa lansarii obuzului.

- Agenția Navala a Republicii Moldova informeaza caastazi, 25 februarie, nava MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610, sub pavilionul Republicii Moldova, fiind in apele neutre din Marea Neagra a fost lovit de un obuz. La bordul navei a izbucnit un incendiu, echipamentele și barcile de salvare au fost distruse,…