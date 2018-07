Stiri pe aceeasi tema

- O nava sub pavilion Panama, la bordul careia se afla 22 de navigatori romani neplatiți de mai multe luni, a fost reținuta in portul Lorient din Franța, din cauza incalcarii condițiilor convenției de munca MLC 2006, relateaza Mediafax.

