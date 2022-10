Stiri pe aceeasi tema

- Marina rusa și-a mutat submarinele din clasa KILO din Sevastopol, cel mai probabil din cauza ca ucrainenii au aratat ca au capacitatea de a efectua lovituri in Crimeea, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de marți dimineața. Ce spun serviciile secrete militare britanice: Comandamentul…

- Marina mexicana a confiscat aproximativ 3748 de livre (1.700 de kilograme) de cocaina in largul coastei celui mai sudic stat al Mexicului, Chiapas, potrivit unui comunicat de presa al guvernului emis luni (12 septembrie). Pe 8 septembrie – dupa investigații și lucrari de teren – Marina a desfașurat…

- Donald Trump s-a laudat cu sanatatea sa in timpul unui discurs la Conferința de acțiune politica conservatoare din Dallas, acolo unde a fost prezent și fostul lui medic de la Casa Alba, relateaza Bussines Insider . Fostul președinte american a spus, in timpul discursului de sambata, din Texas, ca fostului…

- Doi barbați inarmați palestinieni au fost uciși intr-un conflict in Cisiordania , in timp ce intr-un incident separat a fost atacata o barca de pescuit acuzata de contrabanda cu provizii Hamas. Mii de palestinieni au participat la o procesiune funerara pentru doi barbați inarmați uciși in cursul zilei…

- Cele 27 state membre ale Uniunii Europene si-au dat luni acordul pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, dupa semnarea unui protocol intre Skopje si Sofia care ridica ultimele obstacole, relateaza AFP. Cei 27 „tocmai si-au dat acordul pentru deschiderea negocierilor…

- Marina mexicana l-a capturat vineri pe baronul drogurilor Rafael Caro Quintero, condamnat pentru uciderea unui agent american antidrog in 1985, intr-o lovitura a forțelor de ordine care a avut un cost ridicat, deoarece un elicopter folosit in misiune s-a prabușit, provocand moartea a 14 militari. Mexicul…

- Un distrugator american a navigat astazi in apropiere de Insulele Paracel in Marea Chinei de Sud, provocand o reactie de indignare din partea Beijingului, care a declarat ca armata sa ‘a alungat’ nava dupa ce a intrat ilegal in apele sale teritoriale, relateaza Reuters, preluata de Agerpres . SUA desfasoara…

- Marina din Sri Lanka a lansat luni (11 iulie) un videoclip care arata o nava care se intoarce la țarm cu un grup de oameni care au incercat sa fuga din țara, puternic afectata economic, cu un trauler(vas) de pescuit. Se crede ca majoritatea celor 78 de oameni de la bord incercau sa ajunga in Australia,…