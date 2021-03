Stiri pe aceeasi tema

- Cargoul "Volgo Balt 179" care s-a scufundat joi in Marea Neagra transporta carbune din portul rusesc Rostov-on-Don catre portul Constanta, a declarat pentru AGERPRES liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihalcioiu. Potrivit reprezentantului SLN, vaporul este sub pavilion…

- Doua persoane au murit, una este data disparuta, iar zece au fost salvate, din totalul celor 13 membri ai cargoului sub pavilion rusesc, care s-a scufundat in Marea Neagra. Nava ruseasca s-a scufundat, joi dimineața, la peste 70 de mile marine de Portul Constanta. “Nava ‘Volgo Balt 179’ este scufundata.…

- UPDATE – Doua persoane au murit, una este data disparuta, iar zece au fost salvate, din totalul celor 13 membri de echipaj ai cargoului sub pavilion rusesc care s-a scufundat, joi, in Marea Neagra, la peste 70 de mile marine de portul Constanta. ‘Nava ‘Volgo Balt 179′ este scufundata. Echipajul navei…

- Nu tot echipajul a reușit sa se salveze, pana in prezent se cunoaște faptul ca cel puțin un marinar și-a pierdut viața, potrivit Antena3. Nava s-a scufundat la 150 de km de țarmul nostru. O nava romaneasca a fost trimisa in ajutor. Din primele informații, doua persoane și-au pierdut viața, iar alte…

- O nava sub pavilion rusesc s-a scufundat in Marea Neagra Arhiva Foto: Sorin Cealera O operatiune de salvare este în curs în Marea Neagra, la aproximativ 70 de mile de portul Constanța, în apele internaționale. Un cargo rusesc s-a scufundat, iar marinarii au fost nevoiti…

- Autoritațile romane intervin pentru salvarea echipajului unei nave scufundate in Marea Neagra, nava fiind sub pavilion Insulele Comore, iar deținatorul ucrainean. Din primele informații furnizate de Grup Servicii Petroliere Constanța, 10 marinari au fost salvați, iar doi sunt decedați.„La 04:40 dimineața,…

- De la 1 ianuarie 2021 municipiul Constanța iese din carantina. INSP a dat aviz pentru ridicarea carantinei dupa analiza facuta de DSP. Masura carantinei se ridica incepand cu ora 20.00 Constanța a intrat in carantina pe 20 noiembrie 2020, masura fiind prelungita de mai multe ori din cauza situației…

- O persoana a murit și trei au fost ranite intr-un accident feroviar in Campulung Moldovenesc in județul. Un tren a lovit in plin o mașina in care se aflau patru persoane. Reprezentanții ISU Suceava au anunțat ca accidentul s-a produs duminica dimineața, cu cateva minute inainte de ora 5, iar echipajele…