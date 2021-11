Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni din Ucraina si un roman au fost prinsi de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in timp ce incercau sa intre in tara cu certificate false de testare, respectiv certificat fals de vaccinare. Lupta impotriva coivid 19 continua in Romania si nu numai. Incepand cu data de 01.07.2021,…

- Data limita de depunere a dosarelor de concurs este 30.09.2021, ora 14.00 Politia de Frontiera Romana a initiat procedura de ocupare prin concurs, prin incadrare directa, a 420 de posturi vacante de ofiteri, agenti de politie de frontiera si personal contractual, in vederea reducerii deficitului de…

- Uniunea Europeana se pregateste pentru un aflux de solicitanti de azil afgani, indiferent ca este vorba sau nu de oameni care fug de noul guvern taliban, a sustinut miercuri directorul general al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, potrivit…

- Uniunea Europeana se pregateste pentru un aflux de solicitanti de azil afgani, indiferent ca este vorba sau nu de oameni care fug de noul guvern taliban, a sustinut miercuri directorul general al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, potrivit…

- Politistii de frontiera din Garda de Coasta au gasit marți, 7 septembrie, in Portul Constanta Sud Agigea un container cu peste 18.430 kilograme de deșeuri din piese si dispozitive agricole, care urmau sa fie importate de catre o societate comerciala din Romania din Japonia, se arata intr-un comunicat…

- Directorul Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, a avertizat marți ca Europa, care va suporta o "presiune a migratiei progresiva", cu exilul afganilor care fug din țara controlata de talibani trebuie sa se protejeze in fata "riscului terorist",…

- Europa, care va suporta o "presiune a migratiei progresiva", cu exilul afganilor care fug de regimul taliban, trebuie sa se protejeze in fata "riscului terorist", a declarat marti directorul Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, informeaza AFP.

- Europa, care va suporta o "presiune a migratiei progresiva", cu exilul afganilor care fug de regimul taliban, trebuie sa se protejeze in fata "riscului terorist", a declarat marti directorul Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, informeaza AFP.…