- Garda de coasta italiana a salvat 244 de migranti, inclusiv un nou-nascut, din apele Mediteranei in noaptea de sambata spre duminica, intr-o operatiune de salvare foarte complexa din cauza conditiilor meteorologice de pe mare, informeaza EFE. Operatiunea de salvare nocturna, care a avut loc…

- Criza politica ce dureaza deja de cateva saptamani si situatia actuala dificila din domeniul sanatatii creeaza conditii din ce in ce mai dificile pentru mediul de afaceri din Romania si duc la o pierdere suplimentara a increderii in sectorul privat, avertizeaza reprezentantii Camerei de Comert romano-germane…

- Sassu a condus TVR în perioada 2007-2010. În mandatul sau a realizat cea mai scumpa achizitie TVR - drepturile pentru Liga Campionilor. Acesta a parasit TVR dupa ce a fost demis de Parlament, în martie 2010. În 2010, Alexandru Sassu…

- Alexandru Halibei, unul dintre cei mai vechi si apreciati salvamontisti romani, s-a stins din viata miercuri 15 septembrie, cu o luna inainte sa implineasca 63 de ani. Iar povestea carierei si vietii sale este una impresionanta.

- O mașina a cazut intr-o rapa adanca de 3 metri, miercuri noapte. Doi tineri au fost transportați la spital.„O autospeciala și doua echipaje SMURD au intervenit in cursul nopții trecute pentru a gestiona o situație de urgența generata in urma ieșirii in afara parții carosabile a unui autoturism, in apropiere…

- Noul sezon al pietei romanesti de arta debuteaza la Artmark cu cinci evenimente de-a lungul lunii septembrie, mizand pe dezvoltarea si diversificarea pietei de profil in 2021-2022. Prima sesiune de vanzari va avea loc pe 21 septembrie - Licitatia de Arta Contemporana, care numara aproximativ 200…

- Astazi, vremea va fi frumoasa, cu un regim termic apropiat de cel specific datei. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 si 28 de grade. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe litoral si in Muntii Banatului. Izolat, dimineata in nord si in centru vor…

