Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Italiei a invins, vineri, cu scorul de 7-0, selectionata statului San Marino, intr-un meci de pregatire inainte de Euro-2020, potrivit news.ro. Citește și: DNA Vigilența lui Dragnea TESTATA de un intermediar in afacerea penala `vizita la Trump`... Golurile au fost marcate…

- UEFA a efectuat un control antidoping inopinat, vineri, la baza de pregatire de la Lisabona a selectionatei de fotbal a Portugaliei, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Controlul, care face parte din programul de teste prevazut inainte de turneul final al EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), a avut loc…

- Pana la 5.000 de spectatori vor putea fi prezenti la turneul preolimpic de rugby in VII din Monaco, pe 19 si 20 iunie, a anuntat vineri World Rugby, scrie AFP, potrivit Agerpres. ''Organizatorii au confirmat ca 5.000 de suporteri vor putea urmari meciurile din tribune, pe stadionul Louis al…

- Curtea de Apel București a stabilit, joi, termen pentru continuarea cercetarii judecatorești in complet de divergența in dosarul de mare corupție al fostului edil al Capitalei, dupa vacanța judecatoreasca, in 9 septembrie. Pana atunci, au stabilit magistrații, Primaria Capitalei trebuie sa…

- Canadianul Wayne Gretzky, considerat cel mai mare jucator din istoria hocheiului profesionist nord-american, si-a anuntat demisia din postul de vicepresedinte al echipei Edmonton Oilers, informeaza presa din Canada, potrivit Agerpres. "Oilers, fanii sai si orasul Edmonton au insemnat lumea…

- Jucatoarea Alexandra Dulgheru a fost invinsa, miercuri, in turul doi al calificarilor la Roland Garros, dupa ce a fost invinsa de Ellen Perez, din Australia, locul 239 mondial, potrivit news.ro. Citește și: DNA Vigilența lui Dragnea TESTATA de un intermediar in afacerea penala `vizita la Trump`...…

- La Gazzetta dello Sport scrie ca antrenorul Antonio Conte, care a dus Inter Milano la titlu in Serie A, este pe punctul de a parasi echipa, din cauza divergentelor cu sefii milanezi, potrivit news.ro.Citește și: DNA Vigilența lui Dragnea TESTATA de un intermediar in afacerea penala `vizita la Trump`...…