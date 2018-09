Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Ileana s-a format duminica in largul Oceanului Pacific in dreptul tarmurilor de sud ale Mexicului si este de asteptat sa aduca ploi abundente in mai multe state mexicane, potrivit Serviciului Meteorologic National (SMN) citat de EFE. La 16:00 ora locala (21:00 GMT), furtuna Ileana…

- O ambarcatiune din lemn goala si rasturnata a fost vazuta plutind in deriva in apropierea insulei japoneze Hokkaido, iar autoritatile nu exclud ca ambarcatiunea sa provina din Coreea de Nord, mai ales ca, in trecut, zeci de „nave-fantoma“ din acest stat invaluit in secrete au ajuns pe tarmurile Japoniei.

- O ambarcatiune din lemn goala si rasturnata a fost vazuta plutind in deriva in apropierea insulei japoneze Hokkaido, iar autoritatile nu exclud ca ambarcatiunea sa provina din Coreea de Nord, mai ales ca, in trecut, zeci de „nave-fantoma“ din acest stat invaluit in secrete au ajuns pe tarmurile Japoniei.

- Clipe de groaza pentru Anca Pandrea (72 de ani)! Actrița a suferit un accident joi seara (28 iunie). Vecinii ei au gasit-o plina de sange in curtea ei și au sunat imediat la 112. Se pare ca inainte de asta, vaduva lui Iurie Darie ar fi fost prezenta la un eveniment cultural, unde nu s-a simțit prea…

- Un apel la 112 a anunțat marți inainte de amiaza ca o persoana a fodt gasita cazuta intr-o fantana, la Sic. Evenimentul a fost anunțat in jurul orei 11,15, iar la locul indicat s-a indreptat un echipaj al pompierilor de la detașamentul din Dej și un echipaj de Ambulanța de la Gherla. Pompierii au scos…

- O tragedie de neimaginat a avut loc marti seara in orasul Rovinari, din judetul Gorj. Trei persoane au murit, in urma unei intoxicatii cu monoxid de carbon. Este vorba de doi parinti de 32 si 39 de ani, dar si de fiica lor in varsta de 12 ani.

- Unul dintre marile nume ale industriei de moda din Statele Unite a uimit comunitatea fashion, dupa ce a fost gasita fara viata, la New York. Marți dimineata, Kate Spade (55) a fost gasita decedata in apartamentul ei din Manhattan de catre menajera ei. Aceasta s-a sinucis spanzurandu-se cu o esarfa…

- O tanara in varsta de 26 de ani care suferea de depresie postnatala a disparut din Mangalia, iar ultima data a fost vazuta pe dig, cu picioarele in apa. Familia face un apel disperat pentru Ioana Beldie, pentru a fi gasita. Tanara a plecat de acasa in jurul orei 4 dimineata in picioarele goale, avand…