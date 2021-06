O navă expres va circula zilnic între Tulcea - Sulina până în septembrie O nava expres va circula de marți, 1 iunie, pana la mijlocul lunii septembrie, pe ruta Tulcea - Sulina. Vasul va pleca zilnic din Tulcea spre Sulina la ora 10 și va opri doar in Crișan, iar in aceeasi zi, cu plecare la ora 13:30 de la Sulina, se va intoarce in Tulcea, spre deosebire de celelalte nave ale companiei Navrom, care se intorc a doua zi. Cursa expres este dedicata turistilor care isi incheie sederea in unitați de cazare din Delta Dunarii pana la mijlocul zilei. Prețul unei calatorii este de 46 de lei, similar cu cel practicat pentru o cursa obișnuita. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

