Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene israeliene au efectuat miercuri raiduri in Fasia Gaza, ca riposta la lansarea a 36 de rachete asupra sudul Israelului, informeaza surse israeliene si palestiniene. O tanara palestininaa și fetița ei de un an și jumatate au fost ucise in atacuri.

- Fortele aeriene israeliene au efectuat miercuri raiduri asupra unor obiective "teroriste" din Fasia Gaza, ca riposta dupa lansarea a 36 de rachete asupra sudul Israelului, informeaza surse israeliene si palestiniene citate de AFP preluata de Agerpres. Aviatia a vizat 12 baze "teroriste" ale…

- Peste 600 de imigranti s-au inecat in Marea Mediterana in ultimele patru saptamani, anunta organizatiile Medici fara Frontiere si SOS Mediterranee, care denunta blocarea navelor de salvare de catre statele europene, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform mediafax. "Aceste tragedii…

- Forțele de intervenție au fost alertate, vineri, in jurul orei 11:00, despre faptul ca un barbat a cazut de pe stanca, de la o inaltime de aproximativ 20 de metri. Evenimentul s-a petrecut in Valea Vinului, zona Varfului Tomnatic, județul Bistrița-Nasaud. Victima este conștienta, insa zona…

- Turcia a condamnat vehement, vineri, atacurile sangeroase intreprinse de fortele regimului Bashar al-Assad in teritoriile controlate de insurgenti in sudul Siriei, facand un apel la aliatii Damascului sa actioneze in vederea incetarii acestor atacuri, care, potrivit Ankarei, "submineaza" solutionarea…

- Ministrul de Interne italian, Matteo Salvini, a afirmat vineri ca Malta ar trebui sa permita ca nava sub pavilion olandez care ajuta la salvarea a sute de imigranti din largul coastelor libiene sa acosteze in porturile sale intrucat nava se afla acum in apele malteze, relateaza Associated Press.

- Numarul persoanelor care vor sa scape de saracie si de conflicte si fac calatoria periculoasa catre Spania s-a dublat anul trecut si este probabil ca va creste din nou in 2018, conform agentiei vamale a UE. Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a oferit deja sa primeasca nava cu migranti…

- Spania a decis sa primeasca din motive umanitare nava cu peste 600 de migranti la bord, refuzata de Italia si Malta si care se afla acum în apele Marii Mediterane. Premierul spaniol, Pedro Sánchez, a dat instructiuni ca vasul sa fie primit în portul Valencia. Seful…