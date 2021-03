O nava de razboi americana a intrat in Stramtoarea Taiwan, a anuntat joi Marina SUA, la o zi dupa o atentionare a unui comandant care a afirmat ca se teme de o invazie a acestui teritoriu de catre China pana in 2027, relateaza AFP.



USS John Finn, distrugator lansator de rachete din clasa Arleigh Burkede, a navigat miercuri in aceasta stramtoare care separa China continentala de Taiwan, a precizat Flota a 7-a americana.



Este a treia operatiune de acest tip de la investirea presedintelui american Joe Biden si urmareste "sa arate angajamentul SUA in favoarea unei zone indo-pacifice…