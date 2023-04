Stiri pe aceeasi tema

- O nava cargo care naviga sub pavilion romanesc pe Dunare in Germania s-a lovit, in cursul serii de luni, 10 aprilie, de doua ori de maluri, fiind ulterior redresata și oprita, informeaza publicația Hallertauer Zeitung , preluata de hotnews.ro . Capitanul cargobotului a fost depistat intr-o puternica…

- Ministerul de Externe al Rusiei a exclus, marti, patru tari dintr-un eventual efort de mediere a conflictului in Ucraina, subliniind intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa RIA Novosti, ca SUA, Regatul Unit, Franta si Germania nu pot avea pretentii la un rol de mediatori neutri in procesul…

- Un numar de 67 de cazuri de botulism, legate de injectarea intragastrica a neurotoxinei botulinice (BoNT), au fost raportate in Europa de la sfarsitul lunii februarie si pana la 10 martie, dintre care 12 in Germania, cate unul in Austria si Elvetia si 53 in Turcia, potrivit datelor Centrului European…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Sistemul judiciar din Germania elibereaza din ce in ce mai mulți suspecți din arest preventiv. Lipsa de personal și de spațiu sunt numai doua dintre explicațiile acestui fenomen, in siajul carora indivizi periculoși ajung in libertate. Cel mai recent caz s-a…

- Rusia a trimis primul tanc robot in estul Ucrainei, pentru a contracara atacurile tancurilor Leopard, furnizate de Germania armatei ucrainene. „Robotul ucigaș” autonom, intitulat „Marker”, are ca scop sa infrunte și sa distruga tancurile americane și germane care au fost trimise in Ucraina. Tancul –…

- Germania a dat unda verde livrarilor de tancuri Leopard catre Ucraina, a anunțat, miercuri, Guvernul de la Berlin, citat de AFP. Germania va furniza tancurile sale Leopard 2 Ucrainei, depașind reticențele privind trimiterea de armament greu pe care Kievul il considera crucial pentru a invinge invazia…

- Avioanele de supraveghere NATO (AWACS) relocate in țara noastra din Germania aterizeaza marți la Otopeni. Ministerul Apararii Nationale anunța ca aeronavele din cadrul Fortei Aeropurtate NATO vor staționa in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, unde vor fi trimiși și 180 de militari. Baza permanenta…

- Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control vor ateriza pe 17 ianuarie in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Baza permanenta a acestor aeronave este la Geilenkirchen, Germania, iar transportarea lor in Romania are loc…