Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surselor, care au dorit sa li se pastreze anonimatul, operatiunea a avut loc spre sfarsitul lui septembrie si a vizat capacitatea Teheranului de a raspandi "propaganda", citeaza Agerpres. Unul dintre oficiali a mentionat ca atacul informatic american a afectat echipamente de hardware,…

- Coreea de Nord avertizeaza ca va depune eforturi suplimentare de aparare a suveranitații sale daca chestiunea testelor balistice efectuate de Phenian va fi discutata in Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, la cererea Germaniei, Franței și Marii Britanii, a declarat un oficial nord-coreean,…

- Franța, Marea Britanie și Germania transmit ca este clar ca Iranul este responsabil pentru atacul asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita și a solicitat Teheranului sa fie de acord cu negocierea programelor sale nucleare și de rachete, precum și securitatea regionala, potrivit Mediafax care…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Atacurile care au vizat rafinarii saudite au fost comise cu armament iranian si nu au fost lansate din Yemen, a anuntat luni seara coalitia internationala condusa de Arabia Saudita, informeaza agentia de presa Reuters, citata de Mediafax. "Rezultatele preliminare arata ca armele utilizate sunt iraniene,…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat luni seara "extrem de preocupat" de atacurile care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, acuzând Iranul de amplificarea tensiunilor regionale si avertizând ca exista riscul escaladarii crizei."Îndemnam…

- Irakul va trebuie sa continue sa foloseasca înca 3-4 ani gaz importat din Iran pentru a nu întâmpina probleme în legatura cu acoperirea consumului de energie electrica, a declarat ministrul Energiei de la Bagdad, scrie Mediafax, citând Reuters. Statelor Unite au…

- Decizia președintelui american Donald Trump privind demiterea lui John Bolton indica eșecul "strategiei de exercitare a presiunii maxime" de catre Washington asupra Teheranului, a declarat marți consilierul prezidențial iranian Hesameddin Ashena, scrie Mediafax, citând Reuters. …