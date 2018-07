Stiri pe aceeasi tema

- Nava „St. Elias”, sub pavilion Panama, a fost retinuta in portul Lorient din Franta. Autoritatile portuare au luat aceasta decizie din cauza incalcarii conditiilor impuse de conventia MLC 2006: neplata marinarilor si conditii de munca si viata la bord.

- Autoritațile din Franța sunt in alerta dupa evadarea spectaculoasa a lui Redoine Faid, un gangster din Paris, inchis pentru un jaf armat care s-a terminat cu moartea unui polițist, scriu France Bleu și New York Times.

- Autoritațile franceze verifica respectarea legislației de catre șoferii romani inclusiv atunci pentru perioada in care aceștia s-au aflat pe teritoriul altor țari. Autoritațile francize iși protejeaza astfel propria industrie, aplicand abuziv amenzi de mii de euro șoferilor est-europeni.

- Comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, comandorul Ion Staiculescu, aflat in misiune in Franta, a decedat, sambata, in camera de hotel in care era cazat. El a fost gasit de colegi inconstient si nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Cazul este cercetat,…