- Ministrul Bogdan Aurescu a convocat luni, in regim de urgenta, Celula de criza interinstitutionala cu privire la incidentul produs duminica in zona portului Lome din Republica Togo. Nava Agisilaos a fost atacata de pirați c ear fi rapit cel puțin patru marinari, printre care si un cetatean roman. „Din…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a transmis o scrisoare deschisa premierului Romaniei, ministrului de Finanțe și președintelui ANAF, cu privire la blocajul financiar sever prin care trece industria de reparații din Romania, din cauza neplații daunelor.…

- Pana astazi, 25 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 209.648 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 149.741 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.855 cazuri noi…

- Nelu Tataru a vorbit in cursul zilei de ieri despre situația nefericita a numarului de imbolnaviri cu COVID-19 din țara noastra. Acesta a confirmat faptul ca ne aflam intr-o perioada extrem de aglomerata din punct de vedere al evenimentelor, ceea ce conduce la un bilanț COVID-19 alarmant. Ministrul…

- V-ați saturat de starea de alerta? Sa ziceți mersi ca noi, guvernanții, nu bagam iar starea de urgența. Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Orsova, ca nu exista scenariul ca Romania sa se intoarca la starea de urgenta si carantina, susținand ca situatia este sub control. „Nu exista un astfel…