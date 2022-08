Stiri pe aceeasi tema

- Rușii s-au grabit sa fuga și au aglomerat podul ce leaga Crimeea de Rusia dupa mai multe explozii din peninsula ce nu au fost inca oficial revendicate. In urma multiplelor explozii de marți de la depozitul de muniții din Dzhankoi s-au format cozi lungi in fața garilor din Crimeea, rușii incercand sa…

- Democrații din Senat au adoptat un pachet de cheltuieli pentru clima și sanatate, trimițand legea in Camera Reprezentanților și aducandu-l pe Joe Biden cu un pas mai aproape de o victorie legislativa semnificativa, noteaza The Guardian. Daca va fi promulgat, proiectul de lege, cunoscut in mod oficial…

- Plecarea premierului Boris Johnson din fruntea guvernului britanic dezvaluie o lupta crancena pentru putere, cu numeroși participanți. Potrivit estimarilor din presa britanica, la președinția Partidului Conservator candideaza 11 politicieni, dar invingatorul ar fi greu de precizat. “Luni, unul dintre…

- Joe Biden a semnat sambata o lege ce vizeaza o reglementare a armelor de foc, cea mai importanta din ultimii aproape 30 de ani, dar care ramane departe de ambitiile presedintelui american, transmite AFP. ‘Chiar daca aceasta lege nu cuprinde tot ceea ce doresc, ea include masuri pe care le solicit de…

- Parchetul Național al Ucrainei a declanșat o noua ancheta pentru crime de razboi. Și asta pentru ca, potrivit autoritaților ucrainene, s-a mai gasit o groapa comuna cu cadavre ale unor civili, langa Bucha, localitate greu incercata de razboi, din regiunea Kiev. Potrivit poliției locale, au fost descoperite…

- Președintele american Joe Biden și prima doamna a SUA au vizitat duminica, 29 mai, comunitatea din orașul texan Uvalde, devastata de atacul asupra școlii primare Robb, in care doua profesoare și 19 copii au fost uciși, relateaza The Guardian . Locuitorii orașului le-au cerut președintelui democrat și…

- Ucraina va primi 15 tancuri Gepard din partea Germaniei in iulie, anunța The Guardian , care citeaza purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii. Christine Lambrecht, Ministrul Federal al Apararii din Germania, a aprobat livrarea celor 15 tancuri Gepard pentru Ucraina intr-un videoconferința cu omologul…