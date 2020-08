O mumie din Egipt antic în PREMIERĂ la Cluj!

Investigația a fost solicitata de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) care deține colecția, din cadrul proiectului &"Zei și muritori din Egiptul antic&". &"Avem un acord de colaborare cu muzeul, la fel cum avem un astfel de acord și cu Spitalul Județean Cluj, care apeleaza uneori la noi pentru investigații în cazul unor pacienți cu o greutate care depașește capacitatea aparatelor CT din dotarea spitalelor. CT-ul pe care îl avem aici este pentru uz uman, dar suporta greutați de pâna la 200 kg, fața de cele… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

