Stiri pe aceeasi tema

- Administratia municipiului Baia Mare pune la dispozitie, intr-o prima etapa, 200 de locuri de cazare temporara pentru refugiatii din Ucraina, a informat, joi seara, primarul Catalin Chereches, anuntand startul campaniei "Baia Mare pune suflet pentru Ucraina". Fii la curent cu cele mai noi…

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum noua luni intr-un an calendaristic, precizeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) intr-un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES. Fii…

- Muzeul ASTRA din Sibiu, cel mai mare muzeu in aer liber din Romania, a anuntat, luni, ca asigura cinci locuri de munca si un numar similar de locuri de cazare pentru refugiati ucrainieni care au lucrat in domeniul cultural, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. Fii la curent cu…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, sambata, ca a mers in Vamile Radauti-Prut si Stanca-Costesti pentru a-i informa pe cetatenii ucrainieni care intra in Romania despre posibilitatile de angajare in tara noastra. El a precizat ca in Botosani autoritatile pun la dispozitie 3.000 de locuri de…

- Masurile din domeniul energiei discutate in Guvern sunt pe termen lung si sunt conforme Directivei europene adoptate la finalul anului, a declarat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, inainte de sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un numar de 2.520 de locuri de munca sunt disponibile, pe parcursul saptamanii 16 - 23 februarie, la nivelul Capitalei, conform datelor centralizate de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM), conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Editia a treia a programului Start-Up Nation ar putea incepe in aprilie-mai, a declarat miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Incaltamintea de protectie produsa sub brandul Ducati va fi vanduta si in Romania, prin intermediul magazinului online Armorum.ro, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…