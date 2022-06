Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii sportivi de la CS Medgidia au participat cu succes la Campionatul National de Full-Kempo, turneu ce a incheiat calendarul competitional national, primavara - vara 2022. Copiii coordonati de sensei Ionel Cringus (centura neagra 4 Dan Kempo) au obtinut rezultate foarte bune, desi in tabara constanteana…

- O atleta din Dej a obținut doua medalii de argint in finala Campionatului Național de Atletism. Campionatului Național de Atletism s-a desfașurat in perioada 10-12 iunie in Craiova. Atleta Clara Lucaciu, din Dej, a obținut doua medalii de argint. ”Rezultate bune au obținut și ceilalți atleți participanți…

- Sportivii secției de canotaj de la CS Mureșul Tg.Mureș au cucerit 9 medalii, dintre care 3 de aur, 2 de argint și 4 de bronz, la Campionatul Național de seniori și tineret, ce a avut loc, zile trecute, la Snagov. Cele trei medalii de aur au fost caștigate de Adelin Iulian Pistanila și Rareș Sebastian…

- Karateka de la Dojokan Activ Aiud, remarcați la naționalele pentru copii: 13 medalii, dintre care 7 de aur Dojokan Activ Aiud s-a clasat pe locul 7, cu o zestre de 13 medalii, dintre care 7 medalii de aur, 4 medalii de argint și doua distincții de bronz, la Campionatul Național de karate pentru copii.…

- PE PODIUM… Rezultate remarcabile pentru Fight Club Titans” Barlad la Campionatul National de Brazilian Jiu Jitsu de la Bucuresti. Sportivii barladeni s-au intors acasa cu sapte medalii, dintre care patru de aur si trei de argint. Editia 2022 a Campionatului National de BJJ (Brazilian Jiu Jitsu) s-a…

- Sportivii de la Clubul Kim Long Dao din Falticeni s-au intors din nou cu medalii de la cea mai recenta competitie la care au participat, prima editie a Campionatului Mondial intercluburi la copii si juniori la Qwan ki do, eveniment care s-a desfasurat in Padova, ...

- Dupa o perioada lunga, cu diferite restrictii din cauza pandemiei de Covid-19, sportivii de la CS Dani-San au revenit pe “tatami”, participand zilele trecute la editia din acest an a Campionatului National de Karate-Do, desfasurata la Targu Secuiesc. Cel mai eficient sportiv din delegatia zalauana,…

- Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, in patru zile sportivii mureșeni au cucerit 10 medalii, dintre care 5 de aur la Campionatul Național de inot. ,,In patru zile sportivii nostri au cucerit 10 medalii, dintre care 5 de aur! In ultima…