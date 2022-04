O mulțime de accidente de muncă, ploaie de sancțiuni Luna trecuta, in județul Bacau s-a inregistrat un adevarat record in ceea ce privește numarul accidentelor de munca. Astfel, in martie nu mai puțin de 17 agenți economici i-au comunicat asemenea nefericite evenimente Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau. Mai mult decat atat, 6 din cele 17 accidente de munca s-au soldat cu decesul victimelor. […] Articolul O mulțime de accidente de munca, ploaie de sancțiuni apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

