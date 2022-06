Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc, sambata, 11 iunie, pe Șoseaua de Centura a Capitalei. In urma coliziunii frontale intre un autoturism si un autocamion, un barbat și-a pierdut viața. Tragedia s-a petrecut in Jilava, Ilfov, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Se pare ca unul dintre șoferi…

- 11 percheziții au loc miercuri, 8 iunie, in București și Ilfov, la traficanți de droguri. Totul dupa ce weekendul trecut, la Festivalul SAGA din capitala au fost deschise peste o suta de dosare penale pentru trafic sau consum de droguri. Zeci de oameni au ajuns la spital dupa ce au consumat substanțe…

- A plecat intr-o vacanța de vis cu partenerul ei de viața, insa nici nu a banuit ca nu se va mai intoarce cu bine acasa. Este povestea unei femei, nascuta in Romania, care s-a stins din viața in Thailanda, dupa ce a incercat sa iși faca mai multe fotografii langa o celebra cascada, important punct de…

- Oana Cuzino este in doliu, dupa ce fostul ei soț a murit in urma unui accident casnic. Multimilionarul avea 70 de ani și s-a stins din viața in Miercurea Alba, in data de 27 aprilie. Yoav Stern fusese internat in stare grava la Spitalul Universitar de Urgența Elias din București. Știre in curs de actualizare……

- Tragedie fara margini! O eleva de la Colegiul Ion C. Bratianu din Pitești s-a stins din viața la doar 16 ani. Adolescenta suferea de o malformație la inima. Radu Dariana era internata la Spitalul Monza din București și fusese operata de insuficiența aortica.

- Teo Trandafir are o relație foarte buna cu fiica ei, Maia. Prezentatoarea de la Kanal D prefera sa nu se amestece prea mult in viața copilului ei și sa o lase sa iși ia singura deciziile. Intr-un interviu pentru Click! , vedeta a raspuns la o intrebare și despre iubitul Maiei. In vara anului trecut,…

- Tragedie cumplita in aceasta dimineața, in București, acolo unde un șofer de 21 de ani a murit in urma unui accident petrecut in zona Fantanii Miorița, de la intrarea in București. La fața locului au sosit mai multe echipaje de Salvare, iar traficul a fost restricționat. Cum a avut loc tragedia Nimic…