Stiri pe aceeasi tema

- Monetaria Regala a Marii Britanii - Royal Mint - a creat o moneda din aur cu greutatea de 10 kilograme, cea mai mare din istoria sa de 1.100 de ani si care marcheaza incheierea unei colectii speciale, conceputa pentru a celebra incoronarea reginei Elisabeta a II-a, petrecuta in urma cu aproape 70…

- Confruntați cu dificultati in relatia lor din ultimele luni, printii William si Harry vor merge separat in timpul procesiunii funerare organizate sambata pentru printul Philip, bunicul lor, relateaza Agerpres , care citeaza DPA. Cei doi frați vor merge in spatele sicriului bunicului lor in timpul procesiunii…

- Printul Harry i-a adus un omagiu bunicului sau pe linie paterna, printul Philip, decedat vineri la varsta de 99 de ani, despre care a spus ca a fost "un om al datoriei, de onoare si cu un pronuntat simt al umorului", informeaza AFP si DPA. Intr-un comunicat, ducele de Sussex, care, potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a adus un omagiu printului Philip, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, spunand ca Marea Britanie deplange disparitia sa, alaturi de familia regala si regina Elisabeta a II-a, care "a pierdut ceea ce i-a dat putere timp de peste 70 de ani", relateaza Reuters.…

- Printul Philip, sotul de peste sapte decenii al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, desedat, astazi la varsta de 99 de ani, a jucat un rol cheie in dezvoltarea monarhiei moderne in Marea Britanie.

- Kate, ducesa de Cambridge, a lansat duminica un album de portrete fotografice surprinse in timpul perioadelor de lockdown anti-COVID-19 din Marea Britanie, volum care va oferi, potrivit ducesei, o marturie de durata a pandemiei, informeaza Reuters. Kate, sotia printului William, nepotul reginei Elisabeta…

- Trinity College Library, Dublin, Irlanda Old Library, St. John’s College, Cambridge University, Cambridge, Marea Britanie Queen’s College Library, Oxford University, Oxford, UK Sala de lectura, Université de Paris,…