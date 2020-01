O moneda rara din 1937 cu efigia regelui Edward al VIII-lea a fost achizitionata de un colectionar pentru suma de 1 milion de lire sterline, devenind cea mai scumpa moneda britanica achizitionata vreodata, transmite vineri Reuters.



Aceasta moneda face parte dintr-o emisiune limitata de 6 monede batute de compania Royal Mint (compania de stat care bate monedele in Regatul Unit) in anul 1936, cand Edward a urcat pe tronul Marii Britanii si urmau sa fie batute in serie mare, pentru a fi introduse in circulatie, de la 1 ianuarie 1937.

Foto: (c) The Royal Mint/via REUTERS