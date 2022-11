O monedă de 5 lei din timpul comunismului, vândută cu 220 de lei pe o platformă de vânzări - FOTO In prezent, tot mai multe persoane cauta sa cumpere monede vechi. Recent, un anunț asemanator a fost pus de un alt roman. Acesta a scos la vanzare moneda de 1 leu din timpul regimului comunist, pentru care cere suma de 500 de lei.Acestea sunt doar doua dintre sutele de anunțuri privind astfel de piese de colecție. In cazul unor monede mai rare și mai vechi, cei care le vand ajung sa ceara mii de euro pentru ele sau chiar mai mult. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

