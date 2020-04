O molimă dubioasă pune în pericol copiii Europei Ministrul francez al Sanatați a declarat miercuri ca ia "foarte in serios" apariția in Franța a unei boli inflamatorii grave la copii, subliniind insa ca nu exista inca destule elemente pentru a stabili o legatura cu noul coronavirus, scrie AFP. Autoritațile sanitare britanice au lansat recent o alerta privind creșterea numarului de copii care prezinta simptome care seamana cu boala Kawasaki, un sindrom vascular care afecteaza copii și a carui cauza nu este stabilita inca. Dar astfel de cazuri au fost detectate in Italia, Spania, Elveția și Franța, a precizat Olivier Veran. "Este o alerta pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

