Carina Țurcan ar fi fost reținuta de forțele ruse FSB, care o perioada au monitorizat punctele de contact ale acesteia. In compania "Inter RAO", Carina Țurcan gestioneaza exportul și importul de energie electrica și, totodata, raspunde de afacerile companiei in Moldova.



La domiciliului și oficiul Carinei Țurcan au fost efectuate percheziții.



Pedeapsa maxima pentru spionaj este de 20 de ani privare de libertate, potrivit unimedia.info.



Reprezentanții companiei nu au comentat informațiile și au menționat ca oficial Carina Țurcan se afla in concediu.