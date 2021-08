Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 63 de ani, originara din satul Criva, raionul Briceni, Republica Moldova, anunțata in anul 2017 in cautare internaționala pe canalele Interpol, a fost reținuta in Ungaria. Potrivit poliției, femeia a fost anunțata in cautare cu scop de arest și extradare la solicitarea IP Briceni,…

- O moldoveanca de 63 de ani, originara din satul Criva, raionul Briceni, anunțata in anul 2017 in cautare internaționala pe canalele Interpol, a fost reținuta in Ungaria si extradata in Republica Moldova.

- Curtea de Apel Oradea a dat sentinta definitiva in cazul a 5 politisti bihoreni trimisi in judecata, acuzati ca au luat mita, cu precadere de la șoferi straini. Foștii polițiști au primit intre 4 ani și 6 luni și 6 ani și 4 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Oradea a hotarat condamnarea…

- Caderile de grindina au cauzat, in ultimii ani, pagube materiale serioase in județul Maramureș, dar nu numai. Și mai grav este ca tendințele meteo-climatice previzibile arata o creștere a intensitații acestor evenimente, deci o vulnerabilitate din ce in ce mai crescuta a populației la aceste fenomene.…

- CHIȘINAU, 17 iunie - Sputnik. O femeie de 35 de ani din Cahul a fost extradata din Austria. Aceasta a fost anunțata in cautare internaționala pe canalele Interpol. Aceasta a fost data in cautare din anul 2019. Femeia impreuna cu alte persoane ar fi pus in circulație droguri pe teritoriul…

- O femeie de 35 de ani, din municipiul Cahul, a fost reținuta in Austria. Aceasta a fost anunțata in cautare internaționala pe canalele Interpol in anul 2019, cu scop de arest și extradare la solicitarea Inspectoratului de Poliție Cahul.

- CHIȘINAU, 2 iun - Sputnik. Un moldovean, dat in cautare internaționala inca din 2016 a fost extradat in Republica Moldova din Azerbaidjan. Barbatul a fost condamnat pentru savarșirea furturilor in proporții deosebit de mari pe teritoriul raionului Soroca. Acesta ar fi furat din mai multe case obiecte…

- Conform Hotnews , centrul de vaccinare ofera posibilitatea imunizarii cu serul Johnson & Johnson, care se administreaza o singura data. Vaccinarea se realizeaza zilnic intre orele 8,00-20,00, fara programare.Scopul declarat al organizarii acestui centru la frontiera este "cresterea accesibilitatii la…