Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 27 de ani, originara din Republica Moldova, a moștenit 1 milion de euro dupa moartea italianului bogat și batran pe care l-a ingrijit in ultimii ani de viața. Familia acestuia, insa, este convinsa ca la mijloc a fost vorba de o inșelaciune și i-a facut tinerei din Moldova o plangere penala,…

- In cariera sa de medic stomatolog la Milano, Guido Carlo Cornia a strans o avere considerabila, rezultat al muncii grele si al prudentei in gestionarea economiilor, scrie Il Secolo XIX, preluat de stirileprotv.ro. S-a retras la pensie in anii 1980, in Liguaria, iar multi si-l amintesc si acum datorita…

- CHIȘINAU, 31 aug – Sputnik. O tanara originara din Republica Moldova a moștenit un milion de euro dupa moartea barbatului in etate pe care-l ingrijea in Italia. Femeia nu se poate bucura insa in liniște de bani, deoarece rudele barbatului ce i-a lasat moștenirea ii contesta dreptul in judecata. ©…

- In urma cu doi ani, italianul din localitatea Fabriano, provincia Ancona, a lasat prin testament averea de peste un milion de euro celor doua romance de 42 și 31 de ani. Barbatul, care nu a fost casatorit și nu a avut copii, a murit anul acesta, in luna martie. Cele mai apropiate rude ale barbatului,...…

- O moldoveanca, fiind in stare de ebrietate, ar fi agresat verbal batranii din Italia, de care ingrijea. Dupa ce fiica celor doi varstnici a alertat politia, femeia a sarit de pe fereastra si a ajuns la spital, scrie presa locala.

- Din numarul total de cazuri din aceasta zi, 31 sunt lucratori medicali: medici - 4, asistenți medicali - 21, personal auxiliar - 6. In total, 5 930 persoane au fost tratate de Covid-19. Citeste si Raed Arafat, despre teoriile conspiratiei si coronavirus: Daca e conspiratie, sa inteleaga lumea…

- O femeie din Republica Moldova, care a calatorit in Italia pentru a munci in calitate de ingrijitoare, a fost internata cu coronavirus la spitalul din orașul Padova. Informația a fost confirmata de catre directorul spitalului, care a precizat ca femeia se afla in Padova de patru zile, iar in urma cu…