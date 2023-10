Strigat de ajutor din partea unei familii de moldoveni. Natalia Roșca are nevoie de suport pentru a repatria corpul neinsuflețit al mamei sale, in virsta de 59 de ani, care a decedat intr-un spital din Austria. {{708053}}Familia mai are nevoie de ajutor pentru acoperirea cheltuielilor de tratament și spitalizare in instituția medicala de peste hotare, noteaza Noi.md cu referire la tv8.md.