Prețul petrolului a crescut miercuri, pe fondul temerilor ca uciderea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran ar putea declanșa un conflict regional mai amplu. Brent, indicele de referința pentru doua treimi din petrolul mondial, a crescut cu 1,39% la 79,72 dolari pe baril. West Texas Intermediate, indicatorul care urmarește țițeiul american, a urcat cu 1,63%, […] The post O moarte care scumpește țițeiul first appeared on Ziarul National .