O misterioasă cursă cu militari americani a avut un incident pe aeroportul Băneasa Aeronavei uriașe B767 i s-a rupt trenul de aterizare, dar nu s-au inregistrat victime de zbor Un avion cu 68 de persoane la bord, militari americani, a avut parte de o aterizare cu probleme pe aeroportul Baneasa, in urma unei defectiuni la trenul de aterizare. Unui avion Boeing 767, i s-a rupt trenul de aterizare pe pista, chiar in momentul aterizarii. Nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului. "Echipajele aeroportului ( pompieri , ambulanta ) au actionat prompt, conform procedurilor specifice. O investigatie este deja in derulare, fiind efectuata de AIAS. Pista de decolare-aterizare… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

