Stiri pe aceeasi tema

- O misiune a Organizatiei Natiunilor Unite a sosit duminica in Nagorno-Karabah, pentru prima data in 30 de ani, a anuntat Azerbaidjanul in momentul in care majoritatea populatiei armene locale a parasit enclava dupa recucerirea acesteia de catre Baku, relateaza AFP.

- O misiune a Organizatiei Natiunilor Unite a sosit duminica in Nagorno-Karabah, pentru prima data in 30 de ani, a anuntat Azerbaidjanul in momentul in care majoritatea populatiei armene locale a parasit enclava dupa recucerirea acesteia de catre Baku.

- Armenia a cerut sambata, de la tribuna Adunarii Generale trimiterea "imediata" in Nagorno Karabah a unei misiuni ONU pentru a monitoriza situatia pe teren, in timp ce Azerbaidjanul a promis ca armenii din regiunea secesionista vor fi tratati ca "cetateni egali",

- Declanșand la inceputul acestei saptamani o ofensiva de amploare in enclava secesionista Nagorno-Karbah, Azerbaidjanul a forțat practic Armenia sa faca inca un pas catre acceptarea integrarii enclavei sub suveranitatea azera. Era de așteptat ca aceasta noua evoluție sa suscite revolta unei parți a populației…

- Exod masiv al armenilor din Nagorno-Karabakh dupa capitularea separatiștilorMii de armeni din Nagorno-Karabah s-au adunat miercuri la aeroportul unde se afla soldati rusi de mentinere a pacii, dupa ce fortele separatiste din enclava au acceptat un acord de incetare a focului prin care se vor preda Azerbaidjanului,…

- Etnicii armeni din regiunea azera separatista Nagorno-Karabah au anunțat ca accepta o propunere de armistițiu formulata de ruși, miercuri, la 24 de ore dupa ce Azerbaidjanul a inceput o ofensiva pentru a prelua controlul asupra enclavei, relateaza Reuters.

- Operațiunea militara din Nagorno-Karabah continua cu succes, dupa cum a anunțat miercuri, 20 septembrie, Azerbaidjanul. SUA a cerut acestei țari sa opreasca ostilitațile, iar Rusia a indrumat ambele țari sa puna capat varsarii de sange in regiunea disputata, scrie Reuters.

- Azerbaidjanul a declarat miercuri ca operațiunea militara in Nagorno-Karabah, controlata de Armenia, a continuat cu succes dupa ce SUA i-au cerut sa opreasca ostilitațile, iar Moscova a indemnat ambele parți sa inceteze varsarea de sange in regiunea dispu