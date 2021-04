O misiune NATO încheiată din nou de Fregata “Regina Maria” Fregata “Regina Maria” a acostat vineri in portul militar Constanta si a incheiat astfel participarea la misiunile Gruparii Navale Permanente a Aliantei Nord-Atlantice SNMG-2 (Standing NATO Maritim Group 2), in apele internationale ale Marii Negre. Fregata, cu un elicopter Puma Naval si un detasament de scafandri de lupta la bord, a executat, in perioada 11 martie – 1 aprilie, misiuni de supraveghere navala, aeriana si antisubmarin, exercitii de interdictie maritima si evacuare medicala, impreuna cu alte patru nave de lupta NATO din Bulgaria, Grecia, Spania si Turcia. “Prezenta gruparilor navale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

