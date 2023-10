Stiri pe aceeasi tema

- O misiune a Organizatiei Natiunilor Unite a sosit duminica in Nagorno-Karabah, pentru prima data in 30 de ani, a anuntat Azerbaidjanul in momentul in care majoritatea populatiei armene locale a parasit enclava dupa recucerirea acesteia de catre Baku, relateaza AFP. Un purtator de cuvant al presedintiei…

- O misiune a Organizatiei Natiunilor Unite a sosit duminica in Nagorno-Karabah, pentru prima data in 30 de ani, a anuntat Azerbaidjanul in momentul in care majoritatea populatiei armene locale a parasit enclava dupa recucerirea acesteia de catre Baku, relateaza AFP.Un purtator de cuvant al presedintiei…

- O misiune a Organizatiei Natiunilor Unite a sosit duminica in Nagorno-Karabah, pentru prima data in 30 de ani, a anuntat Azerbaidjanul in momentul in care majoritatea populatiei armene locale a parasit enclava dupa recucerirea acesteia de catre Baku.

- Franta a criticat sambata faptul ca Azerbaidjanul nu a fost de acord cu o misiune a Natiunilor Unite in Nagorno-Karabah decat dupa exodul a peste 100.000 de armeni, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, a indicat vineri ca guvernul Azerbaidjanului si Organizatia…

- Armenia a cerut, de la tribuna Adunarii Generale, trimiterea "imediata" in Nagorno-Karabah a unei misiuni ONU pentru a monitoriza situatia pe teren, in timp ce Azerbaidjanul a promis ca armenii din regiunea secesionista vor fi tratati ca "cetateni egali",

- Armenia a cerut sambata, de la tribuna Adunarii Generale trimiterea "imediata" in Nagorno Karabah a unei misiuni ONU pentru a monitoriza situatia pe teren, in timp ce Azerbaidjanul a promis ca armenii din regiunea secesionista vor fi tratati ca "cetateni egali",

- Armenia a cerut, in fața Adunarii Generale a Națiunilor Unite trimiterea "imediata" in Nagorno Karabah a unei misiuni ONU pentru monitorizarea la fața locului, in timp ce Azerbaidjanul a promis ca armenii din regiunea secesionista vor fi tratați ca "cetateni egali"

- Declanșand la inceputul acestei saptamani o ofensiva de amploare in enclava secesionista Nagorno-Karbah, Azerbaidjanul a forțat practic Armenia sa faca inca un pas catre acceptarea integrarii enclavei sub suveranitatea azera. Era de așteptat ca aceasta noua evoluție sa suscite revolta unei parți a populației…