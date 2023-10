O misiune a Națiunilor Unite a ajuns la Nagorno-Karabah:'Ne-am activat sistemele de urgență' O misiune a Națiunilor Unite a sosit duminica in Nagorno-Karabah, a anunțat presa azera, in timp ce exodul in masa al etnicilor armeni din regiune incepea sa se apropie de sfarșit in urma ofensivei militare azere de luna trecuta, relateaza Reuters. Misiunea, condusa de un inalt oficial umanitar al ONU, este primul acces al organismului global in regiune in ultimii 30 de ani. Armenia a cerut Curții Mondiale sa ordone Azerbaidjanului sa iși retraga toate trupele din unitațile civile din Nagorno-Karabah și sa permita accesul Națiunilor Unite. Curtea Mondiala, cunoscuta in mod oficial… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

